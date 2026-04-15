京都府南丹市で市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）が登校中に行方不明となり、遺体で発見された事件は、捜査が急展開した。府警は死体遺棄容疑で父親を逮捕したが、死因は特定されておらず、遺体や所持品が見つかった経緯には不明な点も多い。府警は動機などを含めて調べる。両親が捜索求める複数の知人らによると、父親は京都府内の電気機械器具会社に勤務している。同僚の男性は父親について「目立つタイプでもなく、勤