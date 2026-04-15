京都の南丹市で行方不明となっていた安達結希くんが遺体で見つかり、警察が死体遺棄の疑いで捜査を続けていたなか、15日夜、任意で事情を聞いていた父親が死体遺棄の関与を認める供述をしていることが分かりました。また、警察は父親の逮捕状を請求しました。