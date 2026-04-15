きょうのユーロドルは、１．１７ドル台後半での方向感のない展開が続いている。前日まで７連騰しており、さすがに本日は上げ一服感が出ているようだ。ただ、下押す動きもなく、リバウンド相場は継続している状況。一方、ユーロ円はドル円に追随した値動きをしており、一旦１８７円台前半まで下落したものの、ＮＹ時間にかけて１８７円台半ばに上昇。こちらも最高値圏での推移は続いている。 堅調なユーロ