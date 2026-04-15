波瑠、麻生久美子出演の日本テレビドラマ「月夜行路−答えは名作の中に−」第２話が１５日に放送された。涼子（麻生久美子）は学生時代の恋人カズト（作間龍斗）を探すため、ルナ（波瑠）と谷崎潤一郎「春琴抄」の舞台としても知られる大阪・道修町へ。訪ねた呉服店の白髪の店主役で久本雅美が登場した。最初は白杖を手に目が不自由なふりをしており…。久々にドラマで見た久本がネットでも話題に。「久本さん、上手いわ〜