【ニューヨーク共同】15日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、午前10時現在は前日比92.85ドル安の4万8443.14ドルを付けた。米国とイランが戦闘終結に向けた協議を再開することを期待した買いが先行した後、中東情勢を巡る不透明感を警戒した売り注文が膨らんだ。