再審制度を見直す刑事訴訟法改正案について、法務省は１５日、修正案を自民党の合同会議に示した。再審開始決定に対する検察官の不服申し立てを容認しつつ、裁判所が申し立ての是非を審理する期間を「１年以内」とする努力義務を盛り込んだ。ただ、会議では不服申し立て禁止を求める声が続出し、了承を得られなかった。折り合えなければ、改正案の国会提出が見送られる可能性もある。（山下真範、岸田藍、政治部水野一希）「