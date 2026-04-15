京都府南丹市の山の中で行方不明になっていた男児の遺体が見つかった死体遺棄事件で、警察は、男児の父親の逮捕状を請求しました。警察によると安達結希さん（11）は3月23日、父親の車で学校の駐車場に送り届けられた後、行方が分からなくなり、4月13日の夕方になって、学校からおよそ2キロ離れた山林で遺体で見つかりました。司法解剖の結果、死因は不詳でしたが、警察は、安達さんが何らかの事件に巻き込まれたとみて15日朝から