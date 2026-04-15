◆パ・リーグオリックス３―１西武（１５日・京セラドーム大阪）オリックス・椋木蓮投手がプロ５年目で初セーブを記録した。コンディショニング優先でベンチを外れたマチャドの「代魔神」として９回を任され、２点リードのまま無失点で締めくくり。「本当に一つの目標でもあった。早い時期に（セーブを）取れたのは、すごく自信にもつながる。もっと投げたいと思える場所でした」とクローザーへの思いを打ち明けた。岸田護監