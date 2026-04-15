【モスクワ共同】2024年12月にロシア軍の誤射でアゼルバイジャン航空の旅客機が墜落し38人が死亡したことを巡り、ロシアとアゼルバイジャンの外務省は15日、補償金の支払いを含む「適切な解決」に至ったとの共同声明を発表した。旅客機はアゼルバイジャンの首都バクーを出発し、目的地のロシア南部グロズヌイ上空で誤射され、カザフスタン西部アクタウ近郊で墜落した。乗客乗員は67人だった。アゼルバイジャンのアリエフ大統