SKY-HIが代表を務めるBMSGが立ち上げた音楽レーベルBullmoose Recordsに所属するBANVOXが、自身のSNSアカウントにて突如ティーザー音源を公開し、新曲を4月17日にリリースすることを発表した。またリリースに先駆け、本人の誕生日である4月16日（木）の20時よりインスタライブを実施することも決定。最先端の音楽センスで、国内外を問わず様々なシーンを魅了し続ける新進気鋭のアーティストBANVOXだが、インスタライブでは楽曲につ