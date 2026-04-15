◆パ・リーグオリックス３―１西武（１５日・京セラドーム大阪）オリックス・岸田護監督が、杉沢龍外野手にメッセージを送った。１４日の西武戦（京セラドーム大阪）で死球を受け、右手首を骨折。この日、出場選手登録を抹消していた。プロ４年目の今季は打率３割８分５厘とアピール。外野のレギュラーを狙っていた中でのアクシデントだった。指揮官にとっては東北福祉大の後輩。「あの子はずっと、モチベーション高くやって