「ロッテ９−７日本ハム」（１５日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本ハムが雨中の乱打戦に敗れ、勝率５割に戻った。万波がリーグ単独トップとなる６号ソロ。３点を追う五回に１４９キロの外角直球を捉え、右越えに運んだ。冷静にボールゾーンの変化球を見極め、カウント２−２から仕留めた一撃に「本当にいいホームラン。一番甘い球をしっかり打てた」と自賛した。雨が降りしきる天候でも、高い集中力を維持。「ここまで雨