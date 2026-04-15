断って…なかったんでしょうね。おい旦那さん。看護師免許も調理師免許も、あなたの家族の世話を焼くために取ったわけじゃないんだぞ!?なんでこんなに頼りないのでしょうか…。>>【まんが】使える嫁は召使い？(ウーマンエキサイト編集部)