京都府南丹市で行方不明になっていた男子児童が遺体で見つかった事件、大きな動きがありました。警察は男児の自宅を死体遺棄の疑いで家宅捜索。そして、今夜になって父親の逮捕状を請求する方針を固めました。【写真を見る】父親の逮捕状請求へ安達結希さんの遺体を遺棄した疑い自宅を家宅捜索、朝から事情を聞く京都・南丹市 11歳男児死体遺棄事件行方不明になっていた京都府南丹市園部町の小学生・安達結希さん（11）