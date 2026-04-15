ボクシング元２階級制覇王者の京口紘人氏と妻で、インフルエンサーの“あきまっくす”こと若林亜希が１５日に自身のインスタグラムを更新。若林っは「助産婦さんからもっと運動しても大丈夫ですよーと言ってもらったので無理しない程度に出産に向けて体力づくり」と記し、夫を相手にジムのリングでミット打ちする動画を投稿した。ハッシュタグをつけて「＃妊娠２６週」「＃マタニティートレーニング」と記したように、お腹が大