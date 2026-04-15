これで今大会５点目だ。現地４月15日、タイで開催されているU-20女子アジアカップの準決勝で、日本は中国と対戦している。開始５分に板村真央の先制弾を正確なラストパスで演出した福島望愛が、24分に魅せる。飛び級でヤングなでしこに名を連ねる17歳は、ゴールまで距離のあるFKでキッカーを務める。 狙いを定めて右足を振り抜く。放たれたボールはGKの手前でワンバウンドして、ネットを揺らした。インド戦（６−