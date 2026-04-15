「ずっと笑顔」、「人なつっこい」。周囲からこのように思われていた11歳の安達結希くん。京都府南丹市の山林で遺体で見つかった結希くんをめぐり、警察は15日、結希くんの自宅の家宅捜索に踏み切りました。◇大きな動きが見られたのは、遺体で見つかった安達結希くんの自宅です。山粼誠フィールドキャスター「結希くんの自宅では、15日朝から家宅捜索が行われています。家の前には警察の車両とみられる車も止まってい