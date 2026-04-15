日本中が安達結希くん（11）の無事の帰りを願った京都小6行方不明事件は、あまりに残酷な結末を迎えてしまった。4月15日夜、京都府警は死体遺棄容疑で結希くんの義父に対して逮捕状を請求した。義父は任意の事情聴取に対して遺棄を認めているという。 【写真】「張り詰めた空気が漂う」まさに父親への聴取が行われていた亀岡警察署、不可解な“行方不明現場”も「同日朝、家宅捜索の直前に父親は警察車両によって亀岡署に移