◆パ・リーグロッテ９―７日本ハム（１５日・ＺＯＺＯマリン）日本ハムが最下位・ロッテとの乱打戦に敗れ、再び貯金０に逆戻り。４位に転落した。新庄剛志監督（５４）は試合後、大雨の中での一戦を振り返り、「プロ野球選手は大変っすね。この雨の中、とりあえずけががなくてよかった。ピッチャーは足の踏ん張りがなくなるから、滑らないように、滑らないようにして上体で投げてしまうから、肩と肘の疲労度がものすごい