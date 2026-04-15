YOASOBIが、自身最大規模となる北米ツアー『YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”』を開催することが決定した。ツアーファイナルは、約2万人を収容するアメリカ・ロサンゼルスの歴史的会場Hollywood Bowlでの公演となる。【写真】10代からの“ツレ”！YOASOBI・Ayase、Paledusk・DAIDAIの2ショット同ツアーは、8月4日のアメリカ・ボストン公演を皮切りに、ブルックリン、ハミルトン、シアトル、オークラ