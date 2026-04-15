「ロッテ９−７日本ハム」（１５日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）試合途中から降り始めた雨が次第に雨脚が強くなる中、グラウンドキーパーの奮闘もあって試合が成立した。早い時期からグラウンドには水が浮いている部分も目立ち始め、七回終了後には長時間をかけてグラウンドに土を入れる場面もあった。さらに八回表、日本ハムの攻撃中には再び雨脚が強くなり、試合が一時中断した。２７分を超えるグラウンド整備が行われ、