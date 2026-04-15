京都府南丹市で行方不明になっていた男の子が遺体で見つかった事件で、捜査関係者への取材で、男の子の父親が警察の調べに対し、事件への関与をほのめかす供述をしていることがわかりました。【画像】京都・南丹市の様子京都府警は遺体で見つかった安達結希さんの自宅をきょう死体遺棄の容疑で家宅捜索するとともにけさから複数の親族から行方不明になった当日の様子などについて任意で事情を聴いていました。警察は同居する