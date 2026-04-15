レアル・マドリードのイングランド代表MFジュード・ベリンガムが、逆転でのチャンピオンズリーグ（CL）ベスト4進出へ意気込む。CLノックアウトフェーズ準々決勝でバイエルンと対峙したレアル・マドリードは、先週にホーム開催のファーストレグで1−2の敗戦。2点ビハインドの74分にDFトレント・アレクサンダー・アーノルドの絶妙なラストパスからFWキリアン・エンバペがネットを揺らしたが反撃はそこまで。シュート本数では上回