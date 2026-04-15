中国国務院新聞弁公室は14日、2026年第1四半期（1‐3月）の輸出入状況を説明する記者会見を開いた。税関総署の王軍（ワン・ジュン）副署長は「『中国人になろう』チャレンジ『BecomingChinese』が最近、海外のソーシャルメディアで大きな話題となっている。インターネット上で誕生したこの文化ブームは中国製品の消費ニーズの高まりにもつながっている。例えば、中国人は茶を飲むことを好むことから、第1四半期に魔法瓶と茶葉の輸