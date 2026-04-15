茂木外相は１５日夜、イランのアッバス・アラグチ外相と電話で３０分間会談し、米国とイランとの戦闘終結に向けた協議が再開され、早期に最終的な合意に至ることを「強く期待している」と伝えた。アラグチ氏は、１回目の米国との協議の結果や今後の見通しについて説明した。茂木氏は、ホルムズ海峡の安定回復が急務だと強調し、全ての船舶の自由で安全な航行が確保されるよう改めて求めた。意思疎通を継続していくことで一致し