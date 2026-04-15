ガールズユニット「ＭＡＧＩＣＯＵＲ」のメンバーで、モデル、タレントとして活躍する「ゆめぽて」こと川端結愛が、韓国の芸能事務所にも所属することを報告した。１４日に２２歳の誕生日を迎えたゆめぽては１５日、自身のインスタグラムを更新。「ご報告です！この度、韓国の芸能事務所『ＧＯＳＴＡＧＥＮＣＹＫｏｒｅａ』（＠ｇｏｓｔ＿ａｇｅｎｃｙ）のもと、韓国をはじめ、グローバルに活動していくこととなりました