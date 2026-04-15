◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―５広島（１５日・バンテリンドーム）広島が今季の敵地初勝利で連敗を４で止めた。昨季からビジターでは１０連敗中だったが、投打がかみ合った１勝。新井監督は「選手みんなが、きょう連敗を止めるんだという気持ちでやってくれていた」と、たたえた。先発・栗林は７回途中２失点で２勝目を挙げた。７回は１点差に迫られ、なおも１死二、三塁のピンチではドラフト２位・斉藤汰（亜大）を迷わず