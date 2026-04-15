ＴＣＫ特別区競馬組合は４月１５日に行われた第３７回東京スプリント・Ｊｐｎ３（ダート１２００メートル、良＝１４頭立て）の売得金額が前年比８・９％増の１５億７５２６万４２００円で、同レースの売得金額のレコードを更新したことを発表した。また、一日の売得金額も前年比４・９％増の３５億９１３２万８０１０円で、東京スプリント開催当日の一日売得金レコードを更新したことを発表した。レースは戸崎圭太騎手が騎乗