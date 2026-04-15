15日午後、日置市の山林で白骨化した遺体が見つかりました。 警察が捜査しています。 日置警察署によりますと15日午後1時過ぎ、日置市日吉町吉利の国有林で作業をしていた作業員が、白骨化した遺体を見つけ同僚が110番通報しました。 遺体の性別は不明で、現場付近には複数の衣服や人のものと見られる骨が、50メートルの範囲に散らばっているということです。身元の特定につながるものは見つかっていません。 現場は