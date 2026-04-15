【モデルプレス＝2026/04/15】元AKB48でタレントの高橋みなみが4月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。5品の手作りご飯を公開した。【写真】34歳元AKB神「家庭的で憧れる」煮浸し・卵焼きなど手料理5品並ぶ食卓◆高橋みなみ、彩り豊かなご飯5品を公開高橋は「今日のごはん」とつづり、栄養バランスの取れた和食中心の献立を公開。メインの豚肉と野菜の炒め物をはじめ、ふっくらと焼き上がった卵焼き、茄子の煮浸し、冷奴、