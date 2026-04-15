ドル円のピボットは１５８．９８円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:45現在） ドル円 現値159.13高値159.15安値158.65 159.80ハイブレイク 159.48抵抗2 159.30抵抗1 158.98ピボット 158.80支持1 158.48支持2 158.30ローブレイク ユーロ円 現値187.46高値187.53安値187.11 188.04ハイブレイク 187.79抵抗2 187.62抵抗1 187.37ピボット 187.20支持1