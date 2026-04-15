「ロッテ９−７日本ハム」（１５日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本ハムが追い上げ及ばず、勝率５割に逆戻りした。試合は途中から降り出した雨の影響で、七回終了後に長いグラウンド整備が行われた。八回２死一、二塁は雨脚が強まって試合が中断。グラウンド整備が行われ、２７分後に再開したが、奈良間が空振り三振に倒れた。新庄監督は「とりあえずケガがなくて良かった」と話し、雨の影響を問われると「お互い、お互い