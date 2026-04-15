カーリング女子、ロコ・ソラーレの本橋麻里代表理事と、スキップの藤沢五月が１５日、あべのハルカス近鉄本店で同日から開幕した大北海道展のオープニングセレモニーでテープカットを務めた。本橋代表理事は同日、自身のＸ（旧ツイッター）に「さっちゃん、人生初のテープカットだったので記念に！笑」と記し、２人でハサミを入れる写真を投稿。２人はトークショーも行い、フォロワーからは「満面の笑みで、大北海道展が好評に