砂月凜々香が4月13日、自身のInstagramを更新し、仙台でのラジオ公開収録出演の様子をまとめたVlogを公開した。 （関連：【画像】砂月凜々香、仙台の牛タンに感動） 砂月は4月12日に仙台で開催された『tbc桜まつり』に出演。当初予定されていた屋外ステージでのライブは強風のため中止となったが、tbc（東北放送）絆スタジオにて公開録音となるラジオ番組「菅原茉椰のアソビまSHOW!」に予定通り出演し、トークと