高知ユナイテッドSCは15日、GK猪瀬康介(25)に第1子が誕生したことを発表した。猪瀬はSC相模原から今季加入。ここまでリーグ戦10試合に出場している。クラブ公式サイトを通じ、「この度、第一子が誕生しました。長い陣痛に耐えた妻と僕の試合後まで待っていてくれた息子に感謝をしています。これからも家族を守っていく為に直向きに戦いますので、温かく見守っていただけたら幸いです。宜しくお願い致します」とコメントした