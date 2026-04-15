15日（水）、V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）のきんでんトリニティーブリッツは、2025-26シーズンをもってアウトサイドヒッターの田畑翔伍（36）と谷口拓万（25）が現役引退することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 大阪府出身の田畑は甲南大学を卒業後、きんでんへ入団。今シーズンはVリーグ男子のレギュラーシーズン2試合でベンチ入りした。 一