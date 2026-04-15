ＪＲ北海道は１５日、収支悪化で存続には地元負担が必要な石北線や釧網線など赤字８区間（黄色線区）について、車両や施設を沿線自治体が保有し、列車運行をＪＲ北が担う「上下分離方式」を含む４項目の対策を自治体側に提案すると発表した。自治体の合意を得て、２０２６年度末までに対策の取りまとめを目指す。４項目は、ほかに利用状況に応じた輸送体系の見直しや、除雪や駅業務の自治体への移管、自治体への資産譲渡による