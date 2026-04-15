山伏姿の市民有志が参詣者の安穏祈願をした神木のぼり＝１５日、日向薬師日本三大薬師の一つ「日向薬師」として知られる宝城坊（伊勢原市日向）で１５日、春季例大祭が行われた。山伏が神木の上で安穏を願う名物の「神木（しぎ）のぼり」が披露された。神木のぼりは江戸末期の見聞録で紹介されるなど長い歴史を誇る。明治初期の神仏分離令により一時は途絶えたが１９７４年に復活し、現在は１２人の「宝城坊神木のぼり保存会」