ボートレース住之江の「第４４回全国地区選抜戦」が１６日、開幕する。三川昂暁（３７＝福岡）が手にした６０号機は使用３節目。前節のＧＩ開設７０周年記念では、岡祐臣が予選突破こそならなかったものの舟足自体は悪くなかった。スタート特訓後は「悪くも良くもなく普通ですね。起こしに違和感はなかったです。スリットは班で変わらないくらい。今のところレースできそうな感じはあるけど、伸びている人がいたら、また調整は