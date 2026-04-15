ボートレース若松の「北九州市長杯Ｍｏｏｏｖｉ・Ｇｒｕｕｎ開設記念競走」は１５日、予選２日目が行われた。片橋幸貴（３７＝滋賀）は２号艇の前半３Ｒ、３コース発進となったがスリットから仕掛けて２着。後半９Ｒは６着に終わった。「行き足が悪過ぎる。乗りにくくはないけど、前に追いついている感じもない。ペラは叩くと思う」と２日目までノーハンマーだったが、底上げに向けペラ調整に入る。今期はＢ２級。出場するレ