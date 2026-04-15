ボートレース桐生のＧ?「開設７０周年記念赤城雷神杯」は１５日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。井上忠政（３０＝大阪）は５Ｒで先マイ、後半１１Ｒは３枠でまくり差しを決め、予選最終日を連勝で締め、５位で準優へ進んだ。「何を取ってもいい。全部がいいし、乗り心地もいい。太閤賞（住之江ＧＩ開設７０周年記念）と似た仕上がり」と、３０号機の舟足に満足げ。住之江ＧＩでは優出（２着）と好走が光った。今