ボートレース桐生のＧ?「開設７０周年記念赤城雷神杯」は１５日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。吉田拡郎（４３＝岡山）は９Ｒ、５枠で４着。オール３連対は途切れたが、７位で予選を突破した。「１Ｍの判断が悪かった。その悪さが光った…」とレース内容を反省する。それでも「普通はあっていい足をしていると思う」と感触は悪くない。今節はＧＩとあって、びっしり選手の横断幕が掲げられている。吉田の横断