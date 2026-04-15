バレーボールの国内最高峰・大同生命ＳＶリーグは１５日、都内で会見し、ＳＶリーグの下部で今秋開幕の新リーグ「ＳＶリーグ・グロース」のタイトルパートナーとして、大同生命保険株式会社と契約したと発表した。契約期間は、来季から２０３０年まで。大同生命がトップのＳＶリーグに続いてタイトルパートナーを務めることになった。会見に出席した同社の藤田広行代表取締役社長は「旧Ｖリーグより協賛をさせていただき、社会