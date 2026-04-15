◆パ・リーグソフトバンク２―３楽天（１５日・みずほペイペイドーム）楽天が４連勝で首位ソフトバンクと０・５ゲーム差に迫った。２度のリードをいずれも追いつかれる接戦は、８回に５番・村林一輝内野手が２死無走者から勝ち越しの２号ソロを放って勝負を決めた。打席に向かう直前で、投手が左のヘルナンデスから右の尾形にスイッチ。その尾形の初球真っすぐを左翼テラス席に放り込んだ村林は「いい投手なので、見ていて