メ～テレ（名古屋テレビ） 「ぴよりん」ファンにはたまらないお店がＪＲ名古屋駅に6月オープンします。 「ぴよりんｖｉｌｌａｇｅ」は「ぴよりんたちが暮らす世界」をイメージした店舗で、ＪＲ名古屋駅の中央コンコースにオープンします。 ジェイアール東海フードサービスによりますと、この店でしか出会うことのできない「ぴよりん」もいて、見て、食べて「ぴよりん