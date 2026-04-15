放送作家でタレントの野々村友紀子さんが１５日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。家庭内で絶対する“犯人捜し”について明かす一幕があった。今回のテーマは「手抜き家事を極めた女！少しでも楽しく効率よく」。この日、「ほんまに洗面所の鏡とかに歯磨き粉を飛ばすヤツがおる」と話し出すと「これは絶対に犯人探します」と言い切った野々村さん。「ほんで、靴下を洗濯かごに入れる時