記事ポイント安藤歯科クリニックが肩こりと口腔内ストレスの関連を検証する研究を始めるCAMPFIREの支援募集が4月30日まで続く口の中から全身の不調を見直す新しい健康管理に期待が集まる 安藤歯科クリニックが、肩こりと口腔内環境の関係を科学的に確かめる研究プロジェクトを始めています。東京歯科大学の訪問研究員として進める研究は、首や肩の不調に悩む人が原因を見直すきっかけになりそうです。研究資金を募るクラウド