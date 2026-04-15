記事ポイントスペースプラス各務原蘇原が岐阜県各務原市で利用を開始し、1.5畳タイプを月額7,920円（税込）から使えます。スペースプラス各務原蘇原は24時間利用でき、車を収納スペース近くまで乗り入れられるため荷物の出し入れがしやすい施設です。ランドピアはオープン記念として、賃料6ヶ月半額キャンペーンを実施しています。 ランドピアが、岐阜県各務原市で屋外型トランクルーム「スペースプラス各務原蘇原」の提供を