メディアアーティストの落合陽一さんが15日、自身が関わるデジタル機器のポップアップストアのオープニングイベントに登場し、障害のあるアーティストの作品を多く手がける企業・ヘラルボニーとコラボレーションしたイヤホンなどを紹介しました。■「私は障害のない世界が作りたい」ヘラルボニーとのコラボの思い今回発表されたのは、脳を刺激できるという「ガンマ波サウンド」を搭載したオープンイヤー型のイヤホンに、ヘラルボ