衆参両院は１５日、安定的な皇位継承に関する与野党の全体会議を約１年ぶりに再開し、各党・会派が意見を表明した。森衆院議長は「今国会中に皇室典範改正案の成立にこぎ着けたい」との考えを示し、中道改革連合に対し、１か月後をめどに党の見解をまとめるよう要請した。衆院議長公邸で開かれた会議には、衆参両院の正副議長と１３の党・会派の代表者が出席し、中道改革とチームみらいが初めて参加した。各党・会派は、政府の